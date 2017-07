Azərbaycan ilə İtaliyanın Boltsano regionu arasında biznes əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub

Bakı. 14 iyul. REPORT.AZ/ İtaliyanın Boltsano regionunun Ticarət-Sənaye Palatasının prezidenti Mixael Ebner Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Məmməd Əhmədzadə ilə görüşüb.

"Report" "Ansa" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, tərəflər Azərbaycan və İtaliyanın sözügedən regionu arasında biznes əlaqələrinin perspektivlərini müzakirə ediblər.

Səfir zəngin mineral resurslara malik Azərbaycanın Asiyadan Avropaya körpü və ideal biznes tərəfdaşı olduğunu qeyd edib.

"Son illərdə Azərbaycan qeyri-neft sektorunun bundan sonra da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi və şaxələndirilməsi üçün bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirib. Bu, Azərbaycan şirkətləri və Cənubi Tirol arasında əməkdaşlıq üçün maraqlı imkanlar yaradır" - səfir bildirib.

M.Ebner kənd təsərrüfatı, ağac emalı, infrastruktur və tikinti sənayesi sahəsində əlaqələrin inkişaf perspektivlərinin mövcudluğunu bəyan edib.



