“İşlə bağı bir müddətdir ki, ölkədə deyiləm”.

Bu sözləri müğənni Əlikram Bayramov nə üçün uzun müddətdir xaricdə olması haqda Metbuat.az-a danışarkən deyib:

“İşlərim var, ona görə Belarusiyadayam. Yaxın zamanda vətənə dönməyi planlaşdırıram”.

Dilarə Zamanova

