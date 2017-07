Türkiyə, Ankara. 14 iyul. REPORT.AZ/ "Azərbaycan xalqı 15 iyul hadisəsində Türkiyəyə böyük dəstək verdi".

"Report"un müxbiri xəbər verir ki, bunu Türkiyə baş nazirinin müavini Nüman Qurtulmuş xarici media nümayəndələri ilə görüşündə deyib.

Baş nazirin müavini həmin hadisə ilə bağlı dəstək verdiyinə görə Azərbaycan xalqına, Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib: "Azərbaycan qardaş ölkədir. Hətta "Bir millət, iki dövlət"ik deyirik".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.