"Game of Thrones" ("Taxt oyunları") serialının 7-ci mövsümünün premyerası keçirilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Los-Ancelesdə keçirilən mərasimdə serialın baş rol qəhrəmanları və qonaqlar iştirak ediblər.

Onların serialdakı görünüşlərindən fərqli olması medianın diqqətini daha çox çəkib.

