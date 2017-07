Tuba Büyüküstün həbsxanada olan sevgilisi üçün darıxdığından...

Aktrisa Tuba Büyüküstün instaqram hesabından ona görə həbsxanaya düşən sevgilisi Ümid Evirgenin fotosunu bəyənib.

Publika.az xəbər verir ki, sevgilisi üçün darıxan aktrisanın bu hərəkəti pərəstişkarlarının diqqətindən yayınmayıb.

Məlumat üçün bildirək ki, "Gizli Kalsın” adlı gecə klubunun sahibi Ümid Evirgen sevgilisi Tuba Büyüküstün ilə şəkilini çəkən müxbirin fotoaparatını silahla hədə-qorxu gələrək əlindən alıb. Müxbirin məhkəməyə müraciətindən sonra o, həbs cəzasına məhkum olunub.

İyunun 22-də həbsxanaya düşən və 15 il həbsi istənilən Evirgen iyulun 17-də yenidən hakim qarşısına çıxacaq.

İddialara görə, Büyüküstün həbsdə ondan 9 yaş kiçik olan Ümid Evirgeni tək qoymur. Serial ulduzu məhkumun vəkilləri ilə tez-tez görüşüb vəziyyətlə maraqlanır.

Xatırladaq ki, əkiz uşaq anası olan 35 yaşlı Tuba Büyüküstün 6 illik həyat yoldaşı Onur Saylaktan 5 iyunda boşanıb.

Aytən

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.