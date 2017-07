“WhatsApp” istifadəçilərinin uzun müddətdir gözlədiyi yeniliyi gerçəkləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq “WhatsApp”-da fayl paylaşmaq xüsusiyyəti yenilənib. Şəbəkənin yeni versiyası hər cür faylı paylaşmağa imkan verir.

Qeyd edək ki, əvvəlki versiyada məhdud formada fayl paylaşmaq mümkün idi.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

