Aktyor Tolqahan Sayışman aktrisa Hande Erçellə "Siyah inci" serialında iki aşiq rolunu canlandıracaqlar.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, serial sentyabrda ekranlara gələcək.

Erçel ekran işində ofisiant Hazar, Sayışman isə onu sevən Kənan rolunda çəkiləcək. Serial çəkilişləri Çeşmə, Marmara və Bodrumda gerçəkləşəcək

