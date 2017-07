"Malaqa" "Qalatasaray"ın qapıçısı Cenk Gönəni transfer edir.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün İspanyaya yola düşən 29 yaşlı qolkiper tibbi müayinədən keçdikdən sonra "Malaqa" ilə 3 illik müqavilə imzalayacaq.

İspaniya klubunun bu transfer üçün "Qalatasaray"a 1 milyon avro ödəyəcəyi bildirilir.

Qeyd edək ki, C. Gönən 2015-ci ildə "Beşiktaş"dan "Qalatasaray"a keçmişdi.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.