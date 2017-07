2017-ci ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan bankları 527,18 milyon dollar satıb. Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,6 dəfə azdır.

Milli.Az bildirir ki, Trend bu barədə Mərkəzi Bankın hesabatına istinadən məlumat verir.

Bundan başqa, hesabat dövründə banklar 8,77 milyon funt sterlinq, 106,16 milyon avro və 852,67 milyon rubl satıblar.

Milli.Az

