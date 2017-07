İnsan sümüklərindən hazırlanan qab-qaşıq - içərisində yemək yeyə bilərsiniz? - FOTOlar

Castin Krou adlı sənətçi 200 nəfərin sümüklərini toz və gil halına gətirərək qab-qaşıq hazırlayıb.

Milli.Az "boredpanda"ya istinadla bildirir ki, o, 200 nəfərin fərqli sümüklərini kül və gil halına gətirib daha sonra isə onlardan fincan, kasa, boşqab düzəldib.

Qeyd edək ki, sənətçinin babasının ölümündən sonra ağlında belə bir ideya yaranıb. Castinin dediyinə görə, bu sənət insanları ölümsüzləşdirməyə bənzəyir.

Milli.Az onun hazırladığı qab-qacağın şəkillərini təqdim edir:

Milli.Az

