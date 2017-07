İnstagramda sevimli heyvanlara aid hesablara bir yenisi də əlavə olunub. Puffie adlı Çin aslanı cinsindən olan bu it oyuncaq ayıya bənzəyən görünüşüylə indidən könülləri məst edib. Malayziyada yaşayan Puffienin on minlərlə izləyicisi var.

Milli.Az ailem.az-a istinadən Puffienin fotolarını təqdim edir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.