4 metrlik pitonu körpə kimi əzizlədi - VİDEO

Braziliyanın Rio şəhərində böyük bir ilan yolun ortasında dayanıb və nəqliyyatın hərəkətinə mane olub.

Milli.Az xəbər verir ki, bunu görən bir sürücü qadın ilanı balaca uşaq kimi qucağına alıb yolun kənarına qoyub. Qadının bu hərəkətinin səbəbini eşidən insanlar təəəccüb içində qalıblar. Belə ki, o yolda gözləməyə zamanı olmadığını deyib.

O, ilanı qucağına götürərəkən ətrafdakı kameralara poz verməyi də unutmayıb. Bu qədər zəhmli heyvandan zərrə qədər qorxusu olmayan qadının görüntüləri sosial şəbəkələrdə izlənmə rekordları qırıb. (publika.az)

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.