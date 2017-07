30 yaşlı rusiyalı tennisçi Mariya Şarapova yay tətilini davam etdirir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, raketka ustası tətildən fotolarını İnstaqram səhifəsində paylaşıb. Şarapovanın qara və qırmızı bikinili şəkilləri izləyicilər tərəfindən çox bəyənilib. Mariya şəkillərdən birinə "İstirahət günündən bir xatirə. Elə bil ki, bu, çoxdan olub" şərhini yazıb.

Xatırladaq ki, ötən il Mariya Şarapovanın karyerası üçün ən gərgin il olmuşdu. Belə ki, tennisçidə dopinq aşkarlanmışdı.

Milli.Az

