Uşaq toyda atasını silahla vurdu - VİDEO

Ərəb ölkələrində keçirilən toylarda havaya atəş açmaq ən qadim adətlərdən sayılır. Toylardan birində adəti üzrə silahdan havaya atəş açan bir şəxs daha sonra tapançanı yanındakı azyaşlı oğluna verib.

Özü isə başqa biriylə söhbət etməyə başlayıb. Silahı oyuncaq kimi oynadan balaca təsadüfən tətiyi çəkib və silah atasını yaralayıb.

Video sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb və valideyn məsuliyyətsizliyini göz önünə sərib.

Milli.Az həmin görüntüləri təqdim edir. (publika.az)

