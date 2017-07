Beynəlxalq Muğam Mərkəzində "Zəhra” şüarı ilə anım gecəsi keçirilib

Bakı. 14 iyul. REPORT.AZ/ Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “Söz” ədəbi layihəsi çərçivəsində “Zəhra” şüarı ilə müharibədə həlak olmuş uşaqların anım gecəsi keçirilib.

"Report" xəbər verir ki, tədbir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə “Söz” ədəbi layihəsi çərçivəsində Cabir Novruz Fondu, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi, “Asan Radio” və Azərbaycan Gənclər Fondu tərəfindən təşkil olunub.

Layihənin direktoru şairə Nigar Həsənzadə tədbir iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib və gecənin məqsədindən danışıb.

Mərasimdə “Eurovision” beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin qalibi Nigar Camal, Azərbaycanın 2008 və 2015-ci illərdə “Eurovision” yarışmasında təmsilçisi və finalisti Elnur Hüseynov, əməkdar artistlər Sevda Ələkbərzadə və Tünzalə Ağayeva, eyni zamanda şairlər Xəyal Rzazadə, Şəhriyar Del Gerani, Mehman Rəsulov, Solmaz Süleymanlı, Leyli Salayeva çıxış ediblər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.