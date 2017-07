Müharibənin şiddətli vaxtlarında onlar ölmək və ya öldürülmək düşüncəsini bir tərəfə qoya bilirlər. Bu anları mobil telefonlarının yaddaşında ölümsüzləşdirirlər. Sosial şəbəkə və internetdə müharibədən bu cür görüntülər görmək mümkündür.

Milli.Az müharibədən selfiləri təqdim edir. (publika.az)

Milli.Az

