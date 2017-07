Bədəninizdə zərərli bakteriya və qurdlar olduğunu göstərən ƏLAMƏTLƏR

Dünya səhiyyə təşkilatının verdiyi açıqlamalara görə, dünyada hər il 3,5 milyard insan bədənində yığılan bakteriyalara görə müalicə alır. Bəs insanlar orqanizmində zərərli bakteriyalar toplanmasını necə anlaya bilər?

Milli.Az oxucuları bədənində zərərli bakteriyaların olduğunu göstərən əlamətlərlə tanış edir.

Bədəndə yığılan bakteriyalar müəyyən müddət sonra səhhətimiz üçün ciddi istiqamətdə təhlükə yaradır. Bu, immun sisteminin zəifləməsinə, hətta ciddi və ölümcül xəstəliklərə gətirib çıxarır. Zərərli bakteriyalar və qurdlar ən çox bağırsaqlarda rast gəlinsə də, bədənin digər orqanlarına da birbaşa təsir etmək şansı yüksəkdir.

Cilddə həssaslıq və qaşıntı

Ekzema, qabıq vermə, dəridə əmələ gələn qızartı və qaşınma orqanizminizin bakteriyalarla dolu olduğunu göstərən əlamətlərdən biridir.

Həddindən artıq yorğunluq

Gün ərzində həddən artıq yorğunluq, daim əsnəmə və süstlük bakteriyaların çox olduğunu göstərir.

İshal

Tez-tez ishal olursunuzsa, bağırsaq sindromu deyilən narahatlığınız vardır.

Oynaq və əzələ ağrıları

Kramp, əzələ ağrıları, oynaq ağrıları, artrit ağrıları, əllərdə və ayaqlarda keyimə, qarında ağrı və buna bənzər əzələ və oynaq ağrıları çəkirsinizsə, deməli bədəninizdə qurdlar var. (publika.az)

