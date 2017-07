Acun Ilıcalı ilə sentyabrda ailə həyatı qurmağa hazırlaşan Şeyma Subaşı Mikonos adasında rəfiqələri ilə birlikdə parti keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, subaylığa vida partisində modelin 20-ə yaxın rəfiqəsi iştirak edib.

Subaşı partidən çəkilmiş fotoları "Instagram"da paylaşaraq, "Bəli, gəlinəm" şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, Acun Ilıcalı türkiyəli qonaqlarının Fransada keçiriləcək toy mərasiminə aparılması üçün özəl təyyarələrindən istifadə edəcək.

