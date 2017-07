Qısa zamanda varlanmaq üçün ƏN İDEAL ÖLKƏLƏR

Az sərmayə ilə iş qurmağı kim istəməz? Yeni qurmaq istəyənlər üçün bu sual həmişə düşündürücüdür.

Milli.Az BAV Konsaltinq şirkəti tərəfindən hazırlanan ən az sərmayə ilə yaxşı iş qura biləcəyiniz ölkələrin siyahısını təqdim edir.

Çində yeni iş qurmaq 30 gün çəkə bilər. Çin höküməti işinizi böyütməyiniz üçün sizə 5 illik biznes plan təqdim edir.

Kanadada iş qurmaq üçün sizə 2 gün lazımdır. İki ildə isə işinizi möhkəmləndirəcəyinizə 75 faiz zəmanət verilir.

İşinizi Flippində qurmaq istəsəniz 29 gün vaxt lazımdır.

Malayziyada isə 4 günə artıq iş adamı ola bilərsiniz. Sənədlərin qeydiyyatı isə onlayn həyata keçirilir.

Tailandda isə 28 günə iş qura bilərsiniz. Bunun üçün lazım olan sərmayə adambaşına düşən gəlirin 6.4 faizinə bərabərdir. (publika.az)

