"Qalatasaray" Sneyderlə yollarını ayırdı

"Qalatasaray"da Uesli Sneyder dönəmi başa çatdı.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "sarı-qırmızılar" hollandiyalı futbolçu ilə yollarını ayırıb.

"Qalatasaray" Sneyderin müqaviləsinə xitam verildiyini birjaya bildirib:

"Professional futbolçumuz Uesli Sneyderlə olan müqaviləmizə qarşılıq şəkildə xitam verilib. Futbolçu 2017-18 mövsümündə alacağı 4,5 milyon avrodan imtina edib. Sneyder qarşıdakı 3 il ərzində Türkiyədə hansısa bir kluba transfer olacağı təqdirdə klubumuza 20 milyon avro təzminat ödəyəcək".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.