Zlatan İbrahimoviçə MLS klubları maraq göstərir

"Mançester Yunayted"in sabiq hücumçusu Zlatan İbrahimoviç yeni klub seçməkdədir. 35 yaşlı futbolçunun xidmətlərində 2 MLS klubu da maraqlıdır.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "LA Galaxy" və "Los-Angeles" onu heyətində görmək istəyir. "Los Angeles" 2018-ci ildən MLS-də mübarizə aparacaq. Zlatanın agenti Mino Rayola isə onun Avropada qalacağını bildirib. Digər bir ehtimala görə İbrahimoviç zədəsini tam sağaldandan sonra "Mançester Yunayted"lə mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalaya da bilər.

