23 ton sarımsaq yola dağıldı

Şanlıurfada nəzarətdən çıxıb səddlərə dəyən yük maşınıdan 23 ton sarımsaq yola dağılıb. Heç kəsin xəsarət almadığı qəzada yoldan keçən maşınların sürücüləri, əzilən sarımsaqların sürüşkən hala gəlməsi səbəbindən çətin anlar yaşayıblar.

Publika.az bildirir ki, qəza axşam saatlarında Akabe Məhəlləsində baş verib. Qaziantepdən Şanlıurfaya yola düşən 42 yaşlı Əhməd A.-nın istifadə etdiyi 27 Y 9480 nömrəli yük avtomobili yoxuşdan düşərkən sürücünün sükan hakimiyyətini itirməsi nəticəsində səddlərə çırpılaraq dayanıb.

