Cümə günü Azərbaycanın Tarif (qiymət) Şurasının qərarı ilə Aİ-92 markalı benzinin qiyməti 0,20 manat artırb.

Trend-in Traif Şurasına istinadən verdiyi məlumata görə, qərara əsasən, iyulun 15-dən Aİ-92 markalı benzinin qiyməti 0,90 manat olacaq.

Milli.Az

