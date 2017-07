İŞİD-in Əfqanıstan qolunun başçısı Əbu Sayid öldürülüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Pentaqonun mətbuat xidmətinin rəhbəri Dana Vayt məlumat yayıb.

Əbu Sayid Kunar vilayətində koalisiya qüvvələri tərəfindən öldürülüb.

Qeyd edək ki, İŞİD son günlərdə ələ keçirdiyi ərazilərdə ağır məğlubiyyətlərə düçar olur.

