Bakıda yanğın hadisəsi qeydə alınıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Bakının Binəqədi rayonunda 5 ha. sahədə quru ot, kol-kos və 50 ədəd şam ağacı yanıb.

Yaxınlıqdan keçən qaz xətti və yaşayış massivi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

