Rus xakerlərindən ABŞ-a növbəti zərbə

Publika.az “Foreign Policy” jurnalına istinadən xəbər verir ki, ABŞ Dövlət Departamentinin Rusiya üzrə kəşfiyyatçısının elektron poçtu darmadağın edilib. Naməlum şəxslər tərəfindən dağıdılan poçtun məktubları avtomatik olaraq müxtəlif başqa ünvanlara gedib.

Xaker adından yazılmış mətndə, əlavə olaraq qeyd edilir ki, məktublar Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və digər kəşfiyyat idarələrinin agentləri, qeyri-hökumət təşkilatları rəsmiləri, habelə beynəlxalq fondların əməkdaşları arasında danışıqlardan ibarətdir. Yazışmalar ən azı iki illik dövrü əhatə edir.

Dövlət Departamenti xəbəri nə təsdiq, nə də təkzib edib.

