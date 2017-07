Bakı. 15 iyul. REPORT.AZ/ Bakıda bıçaqlanma hadisəsi olub.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Nərimanov rayonunda, "Şuşa" restoranının yaxınlığında, Tələt Şıxəliyev küçəsindəki parkda qeydə alınıb.

Belə ki, həmin ərazidə 1999-cu il təvəllüdlü Abdullayev Əhliman Sakit oğlu ilə naməlum şəxs arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə dava ilə nəticələnib. Dava zamanı naməlum şəxs Ə.Abdullayevə 8 bıçaq zərbəsi endirib.

Xəsarət almış gənc xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.



