Publika.az bildirir ki, "Roskosmos" 2019-ci ildə Marsa insan göndərilməsi üçün hazırlıqlara başlayacaq. Şirkətdən bildirilib ki, bu sahədə NASA ilə əməkdaşlıq da istisna edilmir.

"Demək ki, 2025-ci və ya 2030-cu ildə insanlar Marsa uçacaq, ən azı tezdir. "Roskosmos" qalxma, enmə, planetlərarası uçuş, insan orqanizmində olan radiasiya və digər proseslər üzərində işləyir və o, 2019-ci ildən etibarən Marsı tədqiq etməyə başlayacaq” – deyə, korporasiyanın məlumatənda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.