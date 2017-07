“Honda” 2.1 milyon avtomobili geri yığır

Publika.az “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, Yaponiyanın Honda şirkəti bütün dünya üzrə akkumulyatorunda olan nasazlığa görə, yanğın təhlükəsi səbəbindən təxminən 2.1 milyon avtomobili geri çağırmaq qərarına gəlib.

“Honda”nın nümayəndəsi Kris Martin bildirib ki, ABŞ-da, 1.15 milyon 2013-2016 illərin buraxılışı Honda Accord geri alınacaq və 1 milyon avtomibilin də digər ölkələrdən yığılması planlaşdırılır.

Şirkəti bu addımı atmağa vardar edən səbəb, mühərrik bölməsində yanğınlar barədə artıq 4 məlumatın alınmasıdır. İnsident nəticəsində xəsarət alan yoxdur. Ciddi yoxlanışdan sonra şirkət səhvini aşkar edib və tədbir görməkdə qərarlıdır.

