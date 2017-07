Misirdə naməlum şəxslər 5 polis əməkdaşını qətlə yetirib

Bakı. 15 iyul. REPORT.AZ/ Misirdə naməlum şəxslər motosikllə Hizə şəhərinə gələrək polis əməkdaşlarına atəş açıblar.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Associated Press" Misirin Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verib.

Məlumatda bildirilir ki, hadisə piramidaların yaxınlığında qeydə alınıb. Polis əməkdaşlarının olduğu avtomobil pulemyotdan atəşə tutulub. Cinayətkarlar silahı, radioəlaqə üçün vasitəni oğurlayaraq cəsədləri yandırmağa cəhd göstəriblər. Lakin insanları gördükdə hadisə yerindən uzaqlaşıblar.



