Şotlandiyanın Alva adası satışa çıxarılıb.

APA-nın xəbərinə görə, bu barədə “Telegraph” qəzeti yazıb.

Ümumi sahəsi 1,8 min hektar təşkil edən adanın qiyməti 5,56 milyon dollardır. Adanın uzunluğu 12, eni – 4 kilometrdir.

Alvada ötən əsrin 50-ci illərində inşa edilən mülk, kilsə, restoran və səkkiz daşınmaz əmlak obyekti mövcuddur.

