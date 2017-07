Bakı. 15 iyul. REPORT.AZ/ Bakıda piyada sürücünü döyüb.

"Report"un xəbərinə görə, hadisə Nizami rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, 8-ci kilometr qəsəbəsində yolun ortasında dayanan piyada sürücü 29 yaşlı Kazımov Samir Oruc oğlu ilə mübahisə edib. Piyada ona yol verməməyi əsas gətirərək sürücünün ünvanına təhqiramiz ifadələr işlədib. Nəticədə hər iki şəxs arasında mübahisə yaranıb. S.Kazımov piyada tərəfindən döyülərək xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı Nizami Rayon Polis İdarəsinin 25-ci Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır.



