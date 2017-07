Bakı. 15 iyul. REPORT.AZ/ Bakıda ruhi əsəb dispanserində ölüm faktı qeydə alınıb.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Maştağa qəsəbəsində yerləşən 1 saylı Ruhi Əsəb Dispanserində baş verib.

Belə ki, dispanserdə müalicə olunan 1975-ci il təvəllüdlü Babayev Zaur dünyasını dəyişib. Onun uzun müddət xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilir.

E.Abdullayevin meyiti Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



