Cenevrədə 10-14 iyul keçirilən Suriya üzrə danışıqlarda irəliləyiş əldə olunub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, buni Suriyaya dair danışıqların 7-ci mərhələsinin yekunları üzrə mətbuat konfransında BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Staffan de Mistura deyib.

Nümayəndə qeyd edib ki, danışıqların 8-ci mərhələsi sentyabr ayında keçiriləvək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.