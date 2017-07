Havainin paytaxtı Honoluluda çoxmərtəbəli bina yanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, yanğından mühafizə xidmətinin rəhbərinin sözlərinə əsasən, yanğın 26-cı mərtəbədə başlayıb, sonra isə bütün binaya yayılıb.

Hadisə yerində 60 yanğınsöndürən çalışır.

Məlumata əsasən, binanın sakinləri təxliyə edilib, həkimlər xəsarət alanlara yardım göstərir.

Milli.Az

