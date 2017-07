"Report" xəbər verir ki, Bakının Sabunçu rayon sakini 34 yaşlı İmanov Yasər Zakir oğlu Cəlilabad rayonuna qohumlarının yaşadığı Qarazəncirli kəndinə qonaq gedib.

Lakin qonaq getdiyi evdə onunla bir neçə qohumu arasında mübahisə düşüb. Mübahisə əlbəyaxa dava ilə nəticələnib. Y.İmanov müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq Bakıdakı 3 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.