69 yaşlı qadın özünü şalı ilə asdı

Lent.az-ın Report-a istinadən xəbərinə görə, hadisə Sabunçu rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən evlərin birində yaşayan 1948-ci il təvəllüdlü Budaqova Flora İsmayıl qızı özünü başındakı şal ilə yataq otağında asaraq öldürüb. Onun hansı səbəbdən intihar etməsi hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı Sabunçu Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci (özünü öldürmə həddinə çatdırma) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İntiharın səbəbləri araşdırılır.

