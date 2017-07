Reytinqləri alt-üst edən "İçerde" serialının qəhrəmanı Çağatay Ulusoy yaxtası ilə tətilə çıxıb.

Milli.Az "gecce magazin"ə istinadla bildirir ki, o, su altında çəkdiyi fotolarını sosial şəbəkədə yayıb.

Milli.Az fotoları təqdim edir:

