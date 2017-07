İngiltərənin paytaxtı Londonda PKK terror təşkilatının üzvləri sivil vətəndaşlara hücum edib.

Publika.az xəbər verir ki, hücum 15 iyul hərbi çevrilişinin ildönümünü qeyd etmək məqsədilə London səfirliyində toplaşmaq istəyən türk vətəndaşlarına qarşı təşkil edilib.

Terrorçular hadisə yerinə gələn polis əməkadaşlarına da hücum edib.

Polis terrorçuları olay yerindən uzaqlaşdırdıqdan sonra 3 nəfər şübhəli şəxsi bölməyə aparıb.

Zümrüd

