Türkiyə təhlükə altındadır

Antarktidanın buzlaqlarından birində böyük çat yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaniya mətbuatı Türkiyənin sahil qəsəbələrinin də təhlükə altında olduğunu bildirən yazılar dərc edib. Təxminən 6 min kvadrat kilometr sahəyə, 1 trilyon ton ağırlığa malik buz təbəqəsinin Almaniyanın Hamburq şəhəri, Berlinin də bir hissəsi daxil olmaqla, İsveçin paytaxtı Stokholmla Amsterdamı da su altında qoya biləcəyi təxmin edilir.

Alimlər qlobal istiləşmənin davam edəcəyi təqdirdə bir neçə yüzil içərisində dünyanın əksər hissəsinin sular altında qala biləcəyini bildirib.

Aytən Novruzova / Metbuat.az



