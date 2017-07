"Yuventus"un futbolçusu Leonardo Bonuççinin "Milan"a keçidi rəsmiləşib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı müdafiəçi ilə 5 illik müqavilə imzalanıb.

Bu transfer üçün "Milan" "Yuventus"a 40 milyon avro ödəyəcək.

Qeyd edək ki, L.Bonuççi 7 il idi "Yuventus"da oynayırdı.

