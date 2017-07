Prezident Yasamalda yeni salınan parkda

İyulun 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev paytaxtın Yasamal rayonunun Mətbuat prospektində yeni salınan parkda yaradılan şəraitlə tanış olub.

Lent.az-ın AzərTAc-a istinadən xəbərinə görə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov parkda görülən işlər barədə dövlətimizin başçısına məlumat verib.

Parkla tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Bakı Dövlət Universitetinin professor və müəllim heyəti üçün tikilən binanın və ərafdakı evlərin sakinləri ilə görüşüb.

