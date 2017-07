“Hələ bizə məzuniyyət verməyiblər”.

Bu sözləri xalq artisti İlham Namiq Kamal harada istirahət edəcəyi haqda Metbuat.az-a danışarkən deyib:

“Hələ teatr mövsümü davam edir. Ona görə də hələ ki, istirahət haqda düşünməmişəm. Amma yəqin ki, ya doğma torpağımız Şamaxıya ya da başqa bir yerə gedəcəyik”.

Dilarə Zamanova



