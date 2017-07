İbrahimoviçin yeni klubu açıqlandı - Rekord maaş

Ağır zədə alan və "Mançester Yunayted"dən ayrılan Zlatan İbrahimoviçin yeni klubu müəyyənləşib. Fanat.Az xəbər verir ki, isveçli ulduz karyerasını ABŞ-da davam etdirəcək.

Məlumata görə, İbrahimoviç "Los Anceles Qalaksi"nin təklifini qəbul edib. O, yeni klubunda illik 6,7 milyon avro maaş alacaq. Bununla da Zlatan rekorda imza atacaq. Çünki bu MLS tarixinin ən yüksək maaşıdı.

Qeyd edək ki, İbrahimoviç karyerası ərzində İsveçin "Malmö", Hollandiyanın "Ayaks", İtaliyanın "Yuventus", "İnter", "Milan", İspaniyanın "Barselona", Fransanın PSJ və İngiltərənin "Mançester Yunayted" klublarında çıxış edib.

Fanat.Az

