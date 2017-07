"McDonald`s"da iyrənclik: işçi su çanağında çimdi - FOTO

"McDonald`s" şirkəti işçisinin etdiyi hərəkətinə görə üzr istəməyə məcbur qalıb.

Milli.Az "Metro"ya istinadla bildirir ki, "McDonald`s"ın mətbəxindəki su çanağında duş qəbul edən işçini görənlərdən biri onun şəklini çəkib, daha sonra isə sosial şəbəkələrdə yayıb.

Şəkil sosial şəbəkələrdə restoranda gigiyenik qaydalara əməl olunmaması ilə bağlı geniş müzakirələrə yol açıb.

Tayvanın Taiçunq şəhərindəki "McDonald's"ın meneceri məsələ ilə bağlı açıqlama vermək məcburiyyətində qalıb. O, bildirib ki, şəkil fotoşop deyil və həqiqətən belə bir hadisə baş verib.

"Həmin işçinin ad günü idi və dostlarından biri onunla zarafat edərək onu torta bulayıb. O, da təmizlənmək üçün belə etmək məcburiyyətində qalıb".

Milli.Az

