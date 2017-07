Adriana Limanın türk sevgilisinin əslən yəhudi olduğu üzə çıxdı - Model haqqında BİLMƏDİYİNİZ FAKTLAR

Bir neçə gündür ki, türkiyəli terapevt Metin Haranın dünyanın ən gözəl braziliyalı modeli Adriana Lima ilə sevgili olması xəbəri gündəmi məşğul edib. Lakin o da məlumdur ki, Adriana Lima eşq məcəraları ilə çox məşhurdur.

Publika.az bu məqalədə oxucuları Adriananın həyatındakı kişilər və maraqlı faktlarla tanış edib.

İlk növbədə onu qeyd edək ki, Adriananın sevgi dəftəri xeyli zəngindir, zövqü isə bir qədər düşündürücüdür...

Lenni Kravitz (2002-2003)

Dünyanın bütün gözəl qadınlarına tamah salan Lenni Kravitz bir vaxtlar Adriana Lima ilə evlənməyi düşünürdü. Cütlük bir il nişanlı qaldıqdan sonra ayrılıb.

Lixtenşteyn şahzadəsi Venzeslaus (2003-2006)

Modelin Lixtenşteyn şahzadəsi Venzeslaus ilə uzun müddətli münasibəti də xoşbəxt sonluqla bitməyib.

Derek Jeter (2006)

Adriana idmançı Derek Jeter də romantik münasibətlər yaşayıb.

Denni (2006)

Adriana Limanın həmyerlisi və müğənni Denni ilə yaşadığı məhəbbət məcərası cəmi bir neçə ay davam edib.

Marko Jarik (2010-2014)

Məşhur serb basketbolçusu Marko Jarik Adriana Limanın 5 il evli qaldığı həyat yoldaşı və iki uşağının da atasıdır.

Coe Tomas (2016)

Boks məşqçisi Tomasla Adriananın sevgi romanının ömrü cəmi 7 ay olub. Halbuki o vaxtlar Adriana instaqramda paylaşdığı şəkillərinin altına "Həyatımın sevgisi, səninlə birlikdə qocalmaq istəyirəm" kimi rəylər yazırdı.

Julian Edelman (2017)

Boks məşqçisi və şəxsi mühafizəçisindən ayrıldıqdan sonra Adrina “New England Patriots” komandasında oynayan amerikalı futbolçu Julian Edelmanla görüşməyə başlayıb. Cütlüyün səkkiz aylıq sevgisi mart ayında bitib. İddialara görə, Adriana Lima Mayamidə tanış olduğu Edelmanla onun gərgin iş qrafikinə görə ayrılıb.

Mett Harvey (2017)

Sevgililərini tez-tez dəyişməsi ilə gündəmə gələn Adriana Edelmandan ayrılıqdan dərahl sonra “New York Mets” komandasının oyunçusu Mett ilə birlikdə görüntülənib. Bu münasibət də çox davam etmədən bitib.

Metin Hara

Yəhudi ailəsində dünyaya gələn türkiyəli terapevt Metin Hara ilə gözlənildən sevgili olan Adriana Limanın onunla münasibətlərinin nə qədər davam edəcəyi isə məlum deyil. Bəziləri bunun reklam olduğunu iddia etsə də, əslən yəhudi olan yazıçı bir-birinə dəlicəsinə aşiq olduqlarını etiraf edib. Hər halda bunu zaman göstərəcək.

Adriana haqqında maraqlı faktlar

Aytən

