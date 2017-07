İnternetdə izlənmə rekordu qıran başı kəsilən ilan - VİDEO - FOTOlar

Jill-Scott Mollettin sosial şəbəkəyə yüklədiyi video izlənmə rekordları qırıb.

Milli.Az "The Sun"a istinadla bildirir ki, görüntülərdə başı kəsilən ilanın baş hissəsinin hərəkətdə olması, qıvrılması və ağzını açıb bağlaması əks olunub.

Bağdan tapdıqları ilanın başını kəsən şəxs onun hərəkət etdiyini gördükdə videoya çəkiblər.

Onlar videonu sosial şəbəkəyə yükləyiblər. Video birmənalı qarşılanmayıb. İzləyicilərin bəziləri bu hərəkəti normal qarşılayıb. Lakin, heyvansevərlərin çoxu buna etiraz edib.

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

