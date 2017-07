Tanınmış rəqqasə Fatimə Fətəliyevanın bağ evinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Xəzər maqazin" verilişi rəqqasənin dəbdəbəli bağ evini çəkib.

Fatimə Fətəliyeva bildirib ki, yaxın günlərdə bağ evində əsaslı təmir işləri aparalıacaq.

Sözügedən sujeti təqdim edirik:

Oral Mədənçi / Metbuat.az

