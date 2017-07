Niyə Metbuat.az saytında reklam yerləşdirməlisiniz?

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində reklamverənlərin internetə ayırdığı pul hər gün artmaqda davam edir. Reklamverənlər internet reklamına hər il təxminən 20 milyard dollardan çox pul yatırır.



Mütəxəssislərin araşdırmasına görə, internetdə reklam televiziyadan fərqli olaraq qalıcıdır və geri dönüşü daha çoxdur.

İnternet reklamı televiziya reklamı ilə nisbətdə çox ucuzdur.

Təəccüblü haldır ki, Azərbaycanda əksər reklamverən şirkətlər internet reklamçılığının fərqində deyil. Onlar televiziya reklamlarına xərclədiyi pulla internet reklamçılığından 10 dəfə daha böyük kütləyə çata bilərlər.

Məsələn, hansısa bir kanalın xəbərlər proqramında bir dəqiqəlik reklama 2000 manat pul xərclənir. Bu, cəmi bir ayda bir dəfə və bir dəqiqə yayımlanır. İnsanlar bir dəqiqə ərzində qeydlərini götürə bilməyəcəklər.

Amma təsəvvür edin, günlük girişi 80-100 min civarında olan bir-iki saytın ən yaxşı yerində (Arxa plan, top banner, full screen və s.) 30 gün, 24 saat fasiləsiz reklam yerləşdirə bilərlər. Ən əsası isə, bu reklamı görənlər reklama tıklama və ətraflı məlumat almaq imkanına malik olurlar. Reklam daim ordadır. Bir də düşünün ki, internet istifadəçilər günbəgün artmaqdadır, televiziya izləyiciləri isə azalmaqda davam edir.

Əsas hədəf- kütləniz gənc nəsildirsə, ümumiyyətlə internet reklamı sizin birinci seçiminiz olmalıdır.

Əsas hədəfə- kütləyə çata bilmək üçün reklamın yerini yaxşı yerdən seçməlisiniz.

Metbuat.az saytı günlük 80-100 min insanın daxil olduğu bir saytdır. Bu sayta ay ərzində 1 milyondan ,ox istifadəçi daxil olur ki, bu da Azərbaycanda internet istifadəçilərinin 50-60 faizini təşkil edir.

Mətbuat.az beynalxaq reytinq şirkəti olan Alexa.com saytında Azərbaycandakı xəbər saytlarından ən məşhurudur.

Saytın günlük girişi bəzən 130 min civarına çatır. Saytın girişi əsasən SEO-dan, yəni "Google" axtarış sistemindən və birbaşa girişlərdən qaynaqlanır.

Eyni zamanda saytımızın “Facebook” səhifəsini 130 min nəfərə yaxın insan bəyənir. Bu səhifədən də saytmıza hər gün minlərlə insan daxil olur.

Metbuat.az milyonlara çata bilir, sizin reklamlarınızı da milyonlara ən yaxşı və sərfəli şəkildə çatdırmağa qadirdir.

Saytımızın reklam cədvəlini PDF formasında aşağıdakı linkdən yükləyə bilərsiniz.

REKLAM CƏDVƏLİ PDF - YÜKLƏ



Əlaqə:

055 362-49-69

012 565-43-24

