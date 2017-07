Əri öldükdən 2 ay sonra qaynı ilə görüntüləri yayıldı - FOTO

33 yaşlı Eşli Murrey həyat yoldaşı Maykll Murrey ilə dalaşdıqdan sonra yoldaşına divanda yatmasını söyləyib və səhər ərinin yatdığı yerdə öldüyünü görüb.

Üç uşaq anası yoldaşını itirdikdən sonra, ağrı-acısını qaynı Krislə bölüşməyə başlayıb. Bir müddət sonra cütlük davamlı olaraq birlikdə vaxt keçirməyə başlayır.

Maykl Murreyin ölümündən 2 ay sonra sosial şəbəkədə birlikdə fotolar paylaşmağa başlayan cütlük qohum və dost-tanışlarının sərt reaksiyası ilə qarşılaşıb.

Milli.Az xəbər verir ki, Daily Mail-ə açıqlama verən Murrey həyat yoldaşı vəfat etdikdən sonra, ona və uşaqlarına təsəlli verən şəxsin Kris olduğunu deyib.

Uşaqlarının Murreyi ata əvəzi görməyə vərdiş etdiklərini söyləyən qadın, uşaqlarının əmilərinin yanında nə qədər xoşbəxt olduğunu gördükləri üçün belə bir oyun oynamağa qərar verdiklərini etiraf edib.

Eşli Kris ilə birlikdə olduqlarına dair iddiaları rədd edərək, gecələri ayrı otaqlarda yatdıqlarını söyləyib.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

